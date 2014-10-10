Евродепутаты призвали ФИФА не допускать РФ на чемпионат мира U15: мнение экспертов

При этом на днях группа европейских гимнастических федераций потребовала от World Gymnastics пересмотра разрешения на выступление россиян с флагом и гимном.

Группа евродепутатов требует от ФИФА не пускать Россию на чемпионат мира U15 до начала переговоров по Украине и прекращение огня. Кроме того, по мнению чиновников, из-за участия россиян кто-то может бойкотировать турнир. На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".



Эксперты отмечают, что на днях группа европейских гимнастических федераций потребовала от World Gymnastics пересмотра разрешения на выступление россиян с флагом и гимном. То есть, с одной стороны, налицо тенденция на возвращение россиян в мировой спорт, а с другой – яростное сопротивление европейцев на нее, что выливается либо в прямое давление (как на ФИФА), либо опосредованное.

Апеллировать к спортивным принципам тут бесполезно, иначе бана российских спортсменов в принципе бы не было. Однако интересно, что окажется сильнее – запрос на восстановление мирового спорта, сильно теряющего из-за отсутствия россиян в некоторых дисциплинах, или админресурс западных ястребов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали рост PMI и среднего благосостояния в РФ.

Фото: unsplash (Wesley Tingey)