Вопреки клевретам и проблемам пострадавшей нефтепереработки, налицо уже не эксцесс, а положительная тенденция.

Индекс деловой активности России в обрабатывающих отраслях (PMI) в июне вырос до 50,3 пункта, то есть вышел в рост. Причем показатель увеличивается второй месяц подряд и стал самым высоким с января 2025 года. Кроме того, согласно отчету UBS, с 2020 года реальное среднее благосостояние на гражданина в России выросло на 37%, это второй результат в мире после Южной Кореи. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уверены, что остается только пожалеть западную прессу, которая месяцами обсуждала тему падения PMI в России, радостно надеясь, что теперь экономика Москвы рухнет и "санкции работают". Однако вопреки клевретам и проблемам пострадавшей нефтепереработки, налицо уже не эксцесс, а положительная тенденция. И хотя проблем, особенно с экспортными заказами, хватает, есть место для оптимизма, что найдена новая точка опоры в экономике, отметили телеграмеры.

Что касается роста среднего благосостояния, то он смотрится особенно ценно на фоне падения такового у наших "заклятых партнеров": в Великобритании — на 23,2%, в Нидерландах - на 14,4%, Франции – на 4,5%. Расти, разумеется, всегда есть куда, однако ситуация во многом удивительная: добиться этого с 2020 года удалось вопреки пандемии и затяжной войне, что явно говорит в пользу неплохой адаптивности экономики России. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV