Президент посетил съезд "Единой России", совещание по вопросам обеспечения рынка топливом, а также дал интервью Зарубину по насущным вопросам внутренней и внешней политики.

Владимир Путин 29 июня провел целый марафон выступлений и встреч: съезд "Единой России", совещание по вопросам обеспечения рынка топливом, а также дал интервью Зарубину по насущным вопросам внутренней и внешней политики. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", все это стало честным и всеобъемлющим ответом на тревоги россиян.

В частности эксперты отметили, что со стороны президента признаны проблемы с топливом и даны конкретные ответы на их решение – координация с бизнесом по защите объектов и скорейшему перезапуску мощностей, с одновременным импортом топлива в условиях дефицита и мониторингом цен. Также упомянуто обсуждение запрета на экспорт дизеля, поставок в Крым и аграриям. Озвучены и цифры запасов топлива, которые находятся на уровне 2025-го – думается, профильным чиновникам это нужно было отметить и раньше, чтобы сбить ажиотаж.

В то же время подчеркнута неизменность целей России – как по освобождению Донбасса и Новороссии, так и по части развития страны: от поддержки демографии до курса на технологический суверенитет. Это показывает, что попытки давления на Россию, как и теракты ВСУ, ничего в долгосрочных планах развития не меняют. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали заявление Вучича о скором уходе в отставку.

Фото: Telegram / Kremlin.ru