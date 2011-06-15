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Трое мужчин предлагали 6 млн рублей за организацию фиктивного прохождения службы в Петербурге

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Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других эпизодов совершения преступлений.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области совместно со следователями Петроградского района пресекли противоправную деятельность троих мужчин. Было установлено, что они предлагали гражданину за денежное вознаграждение в размере 6 млн рублей организовать фиктивное прохождение военной службы в зоне спецоперации, фактически находясь на территории региона. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других эпизодов совершения преступлений. 

Ранее на Piter.TV: суд арестовал депутата Бойченко по делу о взятке в 50 млн рублей. 

Видео: пресс-служба ФСБ России 

Теги: взятка, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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