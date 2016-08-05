В Петербурге благоустроили парк Сахарова за 608 млн рублей

Работы в Калининском районе завершились в 2025 году.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил о завершении работ в парке Академика Сахарова в Калининском районе. Общая сумма инвестиций в проект за 2024–2025 годы составила 608,3 миллиона рублей. По данным ЕИС "Закупки", за два года заключили четыре контракта на благоустройство и один на авторский надзор. Исполнение нескольких контрактов прекратили по соглашению сторон.

Центральным элементом обновленного парка стала Аллея ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она соединила существующие мемориалы "Жертвам радиационных катастроф" и "Колокол мира". На территории также появились детская и спортивная площадки, новые зоны отдыха, установили скамейки, урны и фонари. Проект предусмотрел масштабное озеленение — высадили тысячи молодых кустарников и деревьев.

Фото: pxhere