"Подорожники" с Данилой Багровым раскупили всего за час

Коллекционные карты быстро приманили перекупщиков.

Поступившие в продажу коллекционные проездные "Подорожник", выпущенные к 25-летию фильма Алексея Балабанова "Брат", были раскуплены практически сразу при поступлении в кассы петербургской подземки. О невозможности купить лимитированную карточку рассказали горожане в соцсетях.

Как и планировалось, проездные с изображением Данилы Багрова появились в продаже сегодня, 13 октября. Тем не менее их было не достать уже 6:40 утра из-за активизации перекупщиков.

С учётом того, что большинство станций открывается примерно в 5:30, предприимчивые продавцы успели приобрести карточки всего за час. Теперь объявления об их продаже выставляют на популярных платформах за баснословные цены: от 900 до 2500 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что половина средств от проданных работ на выставке памяти Сергея Бодрова-младшего, пойдёт на памятник актеру.

Фото: Пресс-служба Комтранса Петербурга