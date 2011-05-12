Половина средств от проданных работ на выставке памяти Сергея Бодрова-младшего, пойдёт на памятник актеру

Мероприятие прошло в конце сентября. В его рамках было выставлено на продажу 49 работ, созданных поклонниками Бодрова.

В прошлом месяце, 20 сентября, в Петербурге вспоминали Сергея Бодрова-младшего. С момента гибели актёра и режиссёра прошло 20 лет. Как сообщает Spb.aif.ru, в одном из арт-центров Северной столице состоялся аукцион по сбору средств на памятник звезде фильмов "Брат" и "Брат-2".

Мероприятие привлекло около 1 тыс. человек. В его рамках было выставлено 49 работ, которые создали преданные поклонники творчества Бодрова – среди них нашлись как профессиональные художники, так и любители. Стоимость крабов начиналась с 1 рубля.

По словам инициатора аукциона художника Алексея Сергиенко, аукцион длился 3 часа 20 минут. На торгах присутствовали 200 человек, которые в общей сложности отдали за картины 607,5 тыс. рублей. Половина из этих денег пойдет на создание памятника. Самым дорогим лотом оказался портрет Бодрова из пивных крышек столичного художника под псевдонимом Мальчик-пальчик, который творил в коллаборации с Сергиенко – за нее удалось выручить 200 тыс. рублей.

За создание и установку монумента Бодрову займётся городской Центр поддержки искусств. Место его установки петербуржцы определят при помощи голосования.

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Фото: Piter.TV