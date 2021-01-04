Писатель Евгений Водолазкин поделился воспоминаниями о Лихачеве

По словам Водолазкина, знакомство случилось в 1986 году. Для писателя было настоящим счастьем работать под руководством Лихачева.

Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения выдающегося ученого и первого почетного гражданина Санкт-Петербурга Дмитрия Лихачева. Писатель Евгений Водолазкин поделился своими воспоминаниями о Лихачеве в интервью с "Петербургским дневником".

По словам Водолазкина, знакомство случилось в 1986 году. Для писателя было настоящим счастьем работать под руководством Лихачева (в Пушкинском доме. — Ред.). Он был его наставником.

Писатель также отметил, что Лихачев всегда говорил правду, даже если это противоречило интересам друзей. Он умел идти наперекор обстоятельствам, даже если это касалось его близких, и боролся с друзьями, когда чувствовал, что те идут неверным путем. Это был знак его свободы и силы духа.

А суд над Иосифом Бродским? Когда Лихачев достал справку, что Бродский переводил Джона Донна для института? Другое дело, что эту справку не приняли, но Лихачев, кажется, единственный, кто хоть что-то сделал в практическом смысле для того, чтобы спасти поэта. Бродский после этого стал очень тепло относиться к Лихачеву, и однажды они даже пересеклись в Венеции. Весь день гуляли по городу, и, несмотря на дымку, солнце пробивалось так, что можно было легко обгореть. И тогда Бродский купил Дмитрию Сергеевичу шляпу гондольера. Лихачев эту шляпу, когда Бродский умер, повесил на стену за своим рабочим столом. Евгений Водолазкин, писатель

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"