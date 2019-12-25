Стала известна компания, которая разработает "Виртуальный подорожник" в Петербурге

Средства на создание карты в новом формате выделят из городского бюджета.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" подвело итоги тендера на разработку системы "Виртуальный Подорожник".В качестве исполнителя контракта выбран Ростелеком. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, с телекоммуникационной компанией заключат договор на 215 млн рублей. Начальная цена контракта достигала 215 млн.

Деньги на создание карты в новом формате выделят из городской казны. Проект получит более 120 млн финансирования в 2023 и почти 140 млн в 2024 году.

В техническое задание к закупке входит на только разработка информационной системы, но и предварительное тестирование ПО. Ростелеком представит готовый результат не позже 25 октября 2024 года.

Ранее петербуржцам назвали маршруты, которые будут работать всю Новогоднюю ночь.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок