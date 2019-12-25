Стала известна компания, которая разработает "Виртуальный подорожник" в Петербурге

СПб ГКУ "Организатор перевозок" подвело итоги тендера на разработку системы "Виртуальный Подорожник".В качестве исполнителя контракта выбран Ростелеком. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, с телекоммуникационной компанией заключат договор на 215 млн рублей. Начальная цена контракта достигала 215 млн.
Деньги на создание карты в новом формате выделят из городской казны. Проект получит более 120 млн финансирования в 2023 и почти 140 млн в 2024 году.
В техническое задание к закупке входит на только разработка информационной системы, но и предварительное тестирование ПО. Ростелеком представит готовый результат не позже 25 октября 2024 года.
Ранее петербуржцам назвали маршруты, которые будут работать всю Новогоднюю ночь.
Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок
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