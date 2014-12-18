Петербуржцам назвали маршруты, которые будут работать всю Новогоднюю ночь

Ночной интервал в праздники с 01:00 до 05:00 часов – 30 минут.

Петербуржцам рассказали, какие маршруты будут курсировать всю новогоднюю ночь. Ночной интервал в праздники с 01:00 до 05:00 часов – 30 минут. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба комтранса.

Ночью будет работать 31 маршрут наземного транспорта. Среди них:

20 автобусных (№ 2, 3, 13, 77, 100, 101А, 115А, 120, 145А, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397);

6 троллейбусных (№ 2, 13, 14, 23, 31, 46);

5 трамвайных (№ 7, 43, 55, 60, 100).

В рождественскую ночь в городе будут курсировать девять маршрутов наземного транспорта:

7 автобусных (№ 8, 12, 77, 93, 133, 239, 271);

2 троллейбусных (№ 23, 46).

Напомним, что пассажиров автобуса №24 до 30 декабря будет возить Дед Мороз. "Везёт в Новый год" – традиционная акция, которую проводит ГУП "Пассажиравтотранс" в преддверии новогодних праздников, чтобы подарить позитивные эмоции пассажирам общественного транспорта. Праздничный автобус будет курсировать с 26 по 30 декабря. На одном из его окон размещён маршрутоуказатель с праздничными пожеланиями. Петербуржцам также предложили сделать фото автобуса и разместить его на официальной странице ВКонтакте. Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с ресурсом в 2023 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января 2023 года.

Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Петербурге в Новогоднюю ночь. Метро закроется на вход в 1:00, после этого поезда буду ходить еще час. Также наземный транспорт будет курсировать с учетом метро. В течение новогодних праздников в том числе в рождественскую ночь, весь транспорт будет работать по графику выходного дня.

Фото: