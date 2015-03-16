Петербуржцам рассказали, как будет работать метро в Новый год

Метро закроется на вход в 1:00, после этого поезда буду ходить еще час.

В четверг, 8 декабря, стало известно, как будет работать общественный транспорт в Петербурге в Новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-центре комитета по транспорту.

Метро закроется на вход в 1:00, после этого поезда буду ходить еще час. Также наземный транспорт будет курсировать с учетом метро. В течение новогодних праздников в том числе в рождественскую ночь, весь транспорт будет работать по графику выходного дня.

В комтрансе рассказали, что согласно анализу пассажиропотоков в прошлом году, востребованность транспорта была низкой. Наземный транспорт перевёз 7 тыс. пассажиров, из них 5,7 тыс. человек — автобусами, 800 человек — трамваями и 600 горожан — троллейбусами. Средняя наполняемость салона составила четыре человека на рейс. В метро провезли в тот же период 18 377 пассажиров.

Фото: Piter.tv

