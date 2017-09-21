Ешь сколько хочешь и худей: ученые доказали эффективность обезжиренной веганской диеты

Секрет кроется в низкой энергетической плотности продуктов.

Обезжиренная растительная диета позволяет снижать вес без подсчета калорий и уменьшения порций. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Network Open, собщает "Вечерний Санкт-Петербург".

В рамках 16-недельного эксперимента взрослые с избыточным весом перешли на веганское питание. Участникам разрешили есть привычные объемы пищи без ограничений. Несмотря на это, среднесуточное потребление энергии у них снизилось примерно на 357 калорий.

Секрет кроется в низкой энергетической плотности продуктов. Овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые злаки содержат большое количество воды и клетчатки. Это позволяет заполнить желудок привычным объемом еды, получив при этом значительно меньше энергии. За время исследования энергетическая плотность рациона участников снизилась примерно на 30%.

Анализ показал прямую зависимость: чем сильнее падала калорийность каждого грамма съеденного, тем больше веса терял испытуемый. Таким образом, ключевым фактором похудения стал не контроль аппетита, а грамотный выбор самих продуктов.

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Фото: Piter.TV