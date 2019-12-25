С 16 сентября движение ограничат в Красносельском и Московском районах

Пройдут работы по строительству инженерных сетей и размещению временных ограждений.

В двух районах Петербурга с 16 сентября вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Красносельском районе до 14 октября в связи с работами по строительству инженерных сетей затруднится движение по улице Маршала Казакова от улицы Доблести до проспекта Кузнецова.

А в Московском районе по 29 сентября будут размещать временные ограждения, из-за чего ограничат проезд по улице Коли Томчака от Заставской улицы до Рощинской улицы.

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что с 11 сентября движение ограничили также в двух районах города.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга