С 16 сентября движение ограничат в Красносельском и Московском районах

В двух районах Петербурга с 16 сентября вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
В Красносельском районе до 14 октября в связи с работами по строительству инженерных сетей затруднится движение по улице Маршала Казакова от улицы Доблести до проспекта Кузнецова.
А в Московском районе по 29 сентября будут размещать временные ограждения, из-за чего ограничат проезд по улице Коли Томчака от Заставской улицы до Рощинской улицы.
ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы рассказывали о том, что с 11 сентября движение ограничили также в двух районах города.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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