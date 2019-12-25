В двух районах Петербурга с 11 сентября ограничат движение транспорта

Речь идет о Красногвардейском и Петродворцовом районах.

С 11 сентября в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Красногвардейском районе из-за работ по восстановлению благоустройства до 15 сентября закроется проезд по Малоохтинскому проспекту от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка.

Кроме того, по 15 октября следующего года затруднится движение по боковому проезду Малоохтинской набережной от Большеохтинского моста до Малооохтинского моста, перекроют – по боковому проезду Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Малооохтинскому мосту.

А в Петродворцовом районе в связи с ремонтном инженерных сетей до 14 сентября закрывается проезд в Петергофе по Средней улице на перекрестках с 10-м и 11-м проездами.

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе дорожные работы ограничат движение до 14 сентября.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга