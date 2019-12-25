В Калининском районе дорожные работы ограничат движение до 14 сентября

Проезд затруднится на перекрестке улиц Обручевых и Рериха.

В Калининском районе вводятся дорожные ограничения с 10 сентября. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей до 14 числа затруднится проезд на перекрестке улиц Обручевых и Рериха. Объехать участок можно на аллее Академика Глушко, улицах Академика Константинова, Академика Байкова и Вавиловых, на проспекте Науки, улице Гидротехников, Гжатской улице, Тихорецком и Гражданском проспектах.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга перекроют улицы из‑за крестного хода 12 сентября.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга