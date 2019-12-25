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В Калининском районе дорожные работы ограничат движение до 14 сентября
Сегодня, 13:24
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В Калининском районе дорожные работы ограничат движение до 14 сентября

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Проезд затруднится на перекрестке улиц Обручевых и Рериха.

В Калининском районе вводятся дорожные ограничения с 10 сентября. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

В связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей до 14 числа затруднится проезд на перекрестке улиц Обручевых и Рериха. Объехать участок можно на аллее Академика Глушко, улицах Академика Константинова, Академика Байкова и Вавиловых, на проспекте Науки, улице Гидротехников, Гжатской улице, Тихорецком и Гражданском проспектах. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга перекроют улицы из‑за крестного хода 12 сентября. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, калининский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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