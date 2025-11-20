Помощь репатриантам в Израиле: возможные пособия и льготы

Израиль предусмотрел целую систему поддержки новых репатриантов, чтобы им было проще адаптироваться и подготовиться к самостоятельной жизни полноправного гражданина страны.

Конкретный набор мер поддержки и льготы новым репатриантам в Израиле зависят от возраста человека, семейного положения, даты и статуса репатриации, наличия детей, дохода и других обстоятельств.

Корзина абсорбции

Начнем с саль клита – корзины абсорбции. Это финансовая помощь в первые 6 месяцев после переезда. Первый платеж частично может быть выдан уже в аэропорту, а последующие средства перечисляются ежемесячно на израильский банковский счет. Размер зависит от состава семьи и статуса каждого ее члена.

У Министерства абсорбции есть онлайн-калькулятор, который позволяет предварительно оценить выплаты с учетом персональных данных. Также получить информацию можно в организациях, для которых репатриация и поддержка граждан Израиля – одна из коммерческих услуг.

Какие выплаты могут получать репатрианты

После окончания основных выплат по корзине абсорбции некоторые репатрианты могут претендовать на дальнейшую помощь в обеспечении прожиточного минимума. Предусмотрены выплаты для "поддерживаемых" репатриантов, которые не могут работать из-за возраста, состояния здоровья, семейных или социальных обстоятельств.

Для определенных категорий репатриантов, не имеющих собственного жилья, предусмотрена компенсация части расходов на аренду в течение некоторого срока.

Для людей предпенсионного и пенсионного возраста существуют отдельные механизмы помощи, в том числе специальное пособие по старости в предусмотренных законом случаях и другие программы социальной поддержки.

При определении права на различные виды поддержки учитывается состав семьи. Поэтому репатриантам важно оформлять документы не только на себя, но и на членов семьи, которые переезжают вместе с ними. Особенно важно это для семей, где супруги имеют разные статусы, а также для семей с несовершеннолетними детьми.

Не только выплаты

Одно из важных направлений – изучение иврита в ульпане. В первые месяцы выплаты корзины абсорбции во многом рассчитаны именно на период адаптации и обучения.

Репатриантам помогают ориентироваться на израильском рынке труда, подтверждать квалификацию, проходить профессиональную подготовку и решать вопросы, связанные с признанием дипломов и лицензированием профессий.

Для новых репатриантов в ряде случаев есть налоговые льготы и программы по работе с заграничными активами. Отдельно установлены правила освобождения от взносов на медицинское страхование.

В сложных жизненных обстоятельствах можно обратиться за социальной помощью по программе "Клита Меитива".

Главная особенность системы помощи репатриантам – она не универсальна. Два человека, приехавшие в Израиль примерно в одно время, могут получить совершенно разный объем поддержки. Поэтому уточняйте информацию предварительно, в том числе в профильных государственных ведомствах и агентствах.

Фото: unsplash (Cole Keister)