Состав из Калища тащился в Петербург лишние два с половиной часа

Утренний поезд из Калища опоздал в Петербург на 150 минут.

Дорога из Калища до Северной столицы растянулась для пассажиров утреннего пригородного поезда на лишние 150 минут. Состав № 6608, следовавший в Санкт-Петербург, был вынужден прервать движение. Причиной стала техническая неисправность. Об этом журналистам "Фонтанки" рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 21 сентября.

О факте остановки состава редакции сообщил один из пассажиров. В ОЖД подтвердили: поезд замер на путях в 09:00. Сдвинуться с места он смог только спустя 52 минуты. Оставшуюся часть маршрута состав шел с ограничением скорости. В результате общее время в пути увеличилось на два с половиной часа по сравнению с обычным графиком.

Неприятности коснулись и другого пригородного маршрута. Поезд № 7210, следовавший из Лебяжьего в Петербург, прибыл с опозданием на 18 минут.

В пресс-службе ОЖД принесли извинения пассажирам. Там заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы сократить время задержек составов. Пассажирам также напомнили, где можно отслеживать актуальную информацию о движении поездов: в приложении "РЖД Пассажирам", на официальном сайте ОАО "РЖД" и через круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00. Звонок по России бесплатный.

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Фото: Piter.TV