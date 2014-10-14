Петербург встал в семибалльных пробках перед вечерним часом пик

КАД сковало 10-километровым затором.

Северная столица столкнулась с аномальной транспортной нагрузкой вечером 20 февраля. Еще до наступления традиционного часа пик улицы и магистрали заполонили машины, создав заторы, превышающие обычные пятничные показатели. Сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал семибалльную загруженность дорог, что на один балл выше среднестатистического значения для этого времени суток, сообщают аналитики системы.

Самое серьезное испытание выпало на долю водителей, движущихся по кольцевой автодороге. На внутреннем кольце КАД образовался самый протяженный затор за последнюю неделю. Гигантская пробка длиной 9,6 километра растянулась от Мурманского шоссе до Софийской улицы, заставляя автомобилистов терять драгоценные минуты в бесконечном ожидании. Не легче пришлось и тем, кто двигался в обратном направлении — плотный трафик сковал движение вдоль Московского шоссе вплоть до вантового моста.

Юго-восточное направление оказалось наиболее проблемной зоной мегаполиса. Невский путевод, Ивановская и Народная улицы встали плотной стеной в обоих направлениях. Серьезные трудности испытывают автомобилисты на Софийской улице, где пятикилометровая пробка тянется со стороны области до самой КАД.

