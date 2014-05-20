Мужчина сбежал с места аварии, а после явился в Госавтоинспекцию.

В Тюмени водитель без прав врезался в надземный переход. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Монтажников. Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и въехал в опору надземного пешеходного перехода. Внутри машины находился пассажир, который с травмами был госпитализирован.

Водитель бросил авто и скрылся с места в аварии, после явился в Госавтоинспекцию. Он объяснил, что испугался, поскольку у него не было водительских прав. Если будет установлен тяжелый вред здоровью пассажира, в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что под Челябинском в ДТП пострадали три подростка.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области