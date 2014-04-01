В Благовещенске задержаны злоумышленники за причинение телесных повреждений местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.
По данным следствия, двое братьев причинили телесные повреждения 18-летнему молодому человеку на парковке торгового центра. Пострадавший отметил, что злоумышленники использовали кастеты. При задержании братья оказали сопротивление.
В багажнике автомобиля, на котором приехали злоумышленники, обнаружили два ножа и пистолет. Также выяснилось, что у машины не было номеров. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки.
Видео: УМВД по Амурской области
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