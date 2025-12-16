Пенсионеры задушили сына в Новосибирске

Супруги решили расправиться с 45-летним сыном из-за его поведения.

В Новосибирске пенсионеры расправились со своим сыном из-за его постоянных пьянок и скандалов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительной версии, днем 7 июня в Дзержинском районе родители поругались с сыном, который пришел домой пьяным. Между ними произошла ссора, в результате которого 79-летний отец и 69-летняя мать стали душить 45-летнего мужчину.

Выяснилось, что в семье часто возникали на фоне многочисленных судимостей, запоев и скандалов со стороны сына. Супругов задержали, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения.

Уголовное дело возбудили по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Родителям убитого грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать убила своего годовалого сына. Женщина проведет в тюрьме 15 лет.

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