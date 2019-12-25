Отмечается, что водитель иномарки находился в состоянии опьянения.

В Благовещенске в ДТП с автобусом погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Амурской области.

Инцидент произошел вечером 7 сентября в районе 13-го километра Игнатьевского шоссе. Водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителю машины, водителю автобуса и его пяти пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram / Амурская полиция