В Благовещенске в ДТП с автобусом погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Амурской области.
Инцидент произошел вечером 7 сентября в районе 13-го километра Игнатьевского шоссе. Водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ЛиАЗ. В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителю машины, водителю автобуса и его пяти пассажирам понадобилась медицинская помощь.
Отмечается, что водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.
Фото: Telegram / Амурская полиция
