В Якутии опрокинулся бензовоз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел рядом с поселком Нижний Бестях. При подъеме с паромной переправы у реки Лена бензовоз опрокинулся на бок. На месте ДТП задействованы силы местного пожарно-спасательного гарнизона. Количество нефтепродуктов будет уточнено после проведения откачки. К работам привлечены 16 человек, задействовано 6 единиц техники.

Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)