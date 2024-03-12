  1. Главная
Сегодня, 9:04
55
С побережья Черного моря собрали 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

Всего с начала работ очистили более 1 200 километров берега.

С побережья Черного моря собрали 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили более 1 200 километров берега. Кроме того, на спецплощадки вывезли более 180 тыс. тонн песка и грунта. В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря:

Ранее мы сообщали, что спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь в Афганистан.

Видео: МЧС России

