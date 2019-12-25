Семейная ссора привела к стрельбе и гибели восьми человек в США

Мужчина открыл огонь по своим родственникам во время семейного ужина.

В американском штате Монтана в результате стрельбы и пожара погибли восемь человек, включая четырех детей. Причиной трагедии стала обычная семейная перебранка, которая переросла в кровавую бойню, сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел 23 августа в частном доме в городе Биллингс. Когда полицейские прибыли на вызов, когда здание уже охватил огонь. Спасатели тушили огонь и одновременно разбирали завалы. На заднем дворе правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, которое он нанес себе сам. Подозреваемого доставили в больницу, но позже он скончался.

Шериф округа Йеллоустоун Кент О"Доннелл рассказал, что к трагедии с восемью погибшими привели семейные неурядицы. Родственник погибших сообщил, что 44-летний нападавший пришел в дом после того, как родители ранее попросили его съехать. После этого мужчина открыл огонь во время семейного ужина.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)