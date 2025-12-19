Житель Невского района застрелил супругу из охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело

Следствием проводится осмотр места происшествия, осуществляется ряд процессуальных мероприятий, необходимых для выяснения всех деталей случившегося.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Петербургу начато расследование уголовного дела по факту убийства женщины.

Установлено, что ранним утром 1 февраля 2026 года мужчина, находящийся в состоянии ссоры со своей женой в квартире по улице Дмитрия Устинова, выстрелил из охотничьего оружия в область головы супруги. Полученная травма оказалась смертельной, жертва погибла мгновенно на месте инцидента.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти