Полиция задержала подростка, стрелявшего в девушку на Гражданском проспекте

В отделе полиции юноша утверждал, что инцидент произошел случайно.

Вечером 28 января охранник торгового центра на Гражданском проспекте обратился в полицию Калининского района, сообщив о стрельбе из пневматического оружия, в результате которой пострадала 22-летняя девушка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Потерпевшая с ранением щеки получила медицинскую помощь и вскоре вернулась домой. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 16-летний подросток, проживающий на Северном проспекте, не имеющий официального места учебы или работы. В отделе полиции юноша утверждал, что инцидент произошел случайно, поскольку он беспорядочно стрелял из пневматического пистолета, а одна из пуль случайно отрикошетила и задела проходящую мимо девушку.

Подросток был задержан и помещен в следственный изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее петербуржца задержали за избиение прохожего в парадной дома на Кушелевской дороге.

Фото: Piter.TV