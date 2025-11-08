В Красногвардейском районе 1 сентября откроется новая школа на 825 мест

Общая площадь школы составляет почти 26 тысяч кв. м.

В Красногвардейском районе на территории предприятия "Ручьи" с 1 сентября свои двери для учеников откроет новая школа. Среднее общеобразовательное учреждение рассчитано на 825 мест, сообщил портал "Строительный Петербург".

Композиционным центром здания стал главный вход с крыльцом и пандусом. Внутри гармонично сочетаются классы, мастерские, спортивные залы и административная зоны. Общая площадь школы составляет почти 26 тыс. квадратных метром.

На первом этаже разместились вестибюль, гардеробные, медицинский блок, кабинет врача и тренажерный зал. Второй этаж отдали под кабинеты иностранного языка и библиотеку. На третьем этаже оборудовали кабинеты логопеда и психолога, помещения для внешкольной работы.

В здании есть мастерские по обработке металла, дерева, тканей, кулинарии и домоводства. На втором и третьем этажах разместили кабинеты технического черчения и рисования, физики и информатики. На четвертом этаже будут проходить уроки химии и биологии.

Также в школе есть спортивный зал и два бассейна – размерами 25 на 11 метров и 10 на 6 метров. Рядом оборудовали столовую, в которой одновременно могут находиться до 418 человек, а над ней – актовый зал на 536 мест.

Ранее мы сообщали, что школы Петербурга сокращают уроки иностранных языков.

Фото: портал "Строительный Петербург"