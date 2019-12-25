Суд обязал "Жилкомсервис" выплатить петербурженке почти 400 тысяч рублей за упавшую на Mercedes штукатурку

Женщина попыталась решить вопрос мирно, направив досудебную претензию, однако коммунальщики оставили ее без удовлетворения.

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск местной жительницы к управляющей компании "Жилкомсервис №1 Петроградского района". Женщине удалось отсудить почти 400 тысяч рублей после того, как с фасада многоэтажки на Большом проспекте на ее автомобиль упала штукатурка.

Инцидент произошел 18 августа 2025 года. Владелец Mercedes-Benz C 180 припарковала машину в зоне платной парковки и обнаружила на кузове следы строительной смеси, механические повреждения лакокрасочного покрытия и разбитое лобовое стекло. Стоимость восстановительного ремонта была оценена в 249 тысяч рублей.

Женщина попыталась решить вопрос мирно, направив досудебную претензию, однако коммунальщики оставили ее без удовлетворения. Уже в ходе судебного процесса летом 2026 года ответчик предложил мировое соглашение на сумму 300 тысяч рублей с рассрочкой на три месяца, но истец отказалась от этих условий.

В итоге суд взыскал с "Жилкомсервиса" материальный ущерб (249 тыс. рублей), расходы на экспертизу (12 тыс. рублей), компенсацию морального вреда (5 тыс. рублей) и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (127 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура через суд вернула пенсионерке из Кировского района 110 тыс. рублей, переведенные мошенникам.

Фото: Piter.TV