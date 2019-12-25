Прокуратура через суд вернула пенсионерке из Кировского района 110 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Прокурор Кировского района подал гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Прокуратура Кировского района Петербурга помогла 75-летней женщине вернуть сбережения. В июне 2023 года пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов: после разговора с неизвестными она самостоятельно сняла в банке и перевела через банкомат 110 тыс. рублей на указанный ими счет. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе расследования правоохранители установили получательницу – ей оказалась 19-летняя жительница Москвы. Проверка показала, что девушка осознанно предоставила свои банковские реквизиты для вывода похищенных средств, выполняя роль "дропа" (подставного лица).

Прокурор Кировского района подал гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Судебное решение исполнено: денежные средства возвращены пострадавшей женщине.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура требует устранить нарушения в детсаду на Парашютной улице.

Фото: Piter.TV