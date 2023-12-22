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Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для борьбы с Россией

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Глава Украины посетовал на дефицит запасов артиллерии.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал, что в мире нет таких ресурсов от военно-промышленного комплекса, достаточных для киевской власти для того, чтобы выдержать противостояние с российской армией. Об этом украинский президент сообщил журналистам в рамках пресс-конференции, организованной по результатам  участия политика во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Весь мир, продакшн всех компании, которые генерируют производство артснаряда 155 калибра, недостаточно, чтобы обеспечить. В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии...

Владимир Зеленский, президент Украины

В случае прекращения оказания военной и финансовой поддержки со стороны коллективного Запада Украина станет слабой на поле боя. Владимир Зеленский добавил, что у ВСУ будет фиксироваться значительный дефицит в артиллерии, бойцы не смогут отбивать баллистическими ракетами воздушные удары, вырастет количество раненых и убитых солдат и офицеров. По мнению политика, этим будет ознаменован "большой кризис для всей Европы".

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: артиллерия, владимир зеленский, дефицит, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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