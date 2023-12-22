Глава Украины призвал Китай приехать на мирный саммит по украинскому кризису.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне властям своей страны вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, снова публично заговорил об урегулировании регионального конфликта по киевской "формуле мира". Он заметил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд в Берне, что заинтересован в участии Пекина в саммите, так как Китай играет большую роль на геополитической арене.

Мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите... Владимир Зеленский, президент Украины

Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к "формуле мира" и саммиту", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Трансляция велась в аккаунтах Зеленского в соцсетях.

Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности.

Фото и видео: YouTube / The Independent