Риши Сунак подписал документы во время поездки в Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания "Европейская правда", корреспондент которой присутствовал на официальной и торжественной церемонии подписания документов делегатами. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки лидера правительства Соединенного королевства в Киев.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Риши Санк также объявил о выделении Вооруженным силам Украины пакета военной помощи на 2,5 миллиардов фунтов. Это на 200 миллионов фунтов больше показателей за предыдущие два года. Владимир Зеленский со своей стороны пояснил журналистам, что Лондон обещает продолжить оказывать поддержку армии киевского режима в последующие годы.

Британия дополнительно поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды.

Фото и видео: Telegram / Russian_Kremlin