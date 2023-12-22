Британия дополнительно поставит Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

Риши Сунак объявил о новом пакете помощи для ВСУ.

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи для армии киевского режима в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Соответствующее заявление сделал в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак. Политики провели рабочую встречу в Киеве. Гость из Лондона пояснил, что объявляет о самом большом с момента начала специальной военной операции России отдельно взятом пакете оборонной поддержке ВСУ. Его стоимость составил порядка 2,5 миллиарда фунтов (около 3,19 миллиардов долларов).

Он будет включать в себя больше противовоздушной техники, больше противотанкового оружия, больше ракет более дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, подготовку еще тысяч украинских военнослужащих". Риши Сунак, премьер-министр Британии

Также Риши Сунак подтвердил стремление Великобритании передать для ВСУ крупнейшую партию беспилотников, которую стране когда-либо передавали другие государства. В частности, ведутся обсуждения об отправке морских и ударных аппаратах.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України