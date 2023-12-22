Британский премьер проигнорировал Украину в новогоднем обращении

Риши Сунак говорил в обращении к британцам о внутренних делах страны.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проигнорировал украинский кризис в своем новогоднем обращении на 2024 год. Соответствующей информацией поделились местные СМИ со ссылкой на текст обращения к нации, размещенный на официальном сайте правительства Соединенного королевства. Журналисты отметили, что чиновник сосредоточил свое внимание на решение внутренних проблем в стране, а также обозначил своей видение будущего государства. Премьер-министр также поблагодарил военных, медиков и ученых.

Напомним, что в прошлогоднем обращении конфликт на Украине в речи Риши Сунака упоминался. Тогда глава британского правительства обещал поддерживать "украинских друзей" несмотря на то, что собственная страна будет испытывать экономические трудности.

Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph