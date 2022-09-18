  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительница Петербурга обнаружила паука-осу аргиопу Брюнниха на участке
Сегодня, 23:05
103
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Петербурга обнаружила паука-осу аргиопу Брюнниха на участке

0 0

Петербуржцы шокированы появлением паука-осы аргиопы Брюнниха на даче.

На дачном участке в поселке Смолячково Петербурга жительница заметила паука с характерным "осьим" узором, опознанного как аргиопа Брюнниха, который путь с Кубани до северных широт занял около 15 лет. Об этом сообщила читательница "Фонтанки".

Паука обнаружили на заборе участка. Его окрас напоминает осу, а размер составляет 2–3 сантиметра. Специалисты отметили, что пауки этого вида ядовиты, но для человека в целом безопасны. У некоторых людей укус может вызвать аллергическую реакцию, что сопряжено с определёнными рисками.

Аргиопа Брюнниха недавно стала героиней сюжета на федеральном канале, что вызвало повышенный интерес к этому виду пауков в СМИ и соцсетях.

Ранее россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья.

Фото: freepik (wirestock)

Теги: паук-оса, смолячково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии