Жительница Петербурга обнаружила паука-осу аргиопу Брюнниха на участке

На дачном участке в поселке Смолячково Петербурга жительница заметила паука с характерным "осьим" узором, опознанного как аргиопа Брюнниха, который путь с Кубани до северных широт занял около 15 лет. Об этом сообщила читательница "Фонтанки".
Паука обнаружили на заборе участка. Его окрас напоминает осу, а размер составляет 2–3 сантиметра. Специалисты отметили, что пауки этого вида ядовиты, но для человека в целом безопасны. У некоторых людей укус может вызвать аллергическую реакцию, что сопряжено с определёнными рисками.
Аргиопа Брюнниха недавно стала героиней сюжета на федеральном канале, что вызвало повышенный интерес к этому виду пауков в СМИ и соцсетях.
Фото: freepik (wirestock)
