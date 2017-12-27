Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Курортном районе супружеская пара попала в ожоговую реанимацию после пожара на даче
Сегодня, 14:42
0
lesjasap
470

В Курортном районе супружеская пара попала в ожоговую реанимацию после пожара на даче

0
 
 

А в Ленобласти при возгорании квартиры погиб мужчина.

За первые два дня Нового 2018 года в пожаре пострадали два петербуржца и погиб житель Ленобласти Волосовского района.
 
Около четырех часов утра 2 декабря в деревне Курск Ленинградской области горела жилая квартира. Сообщается, что в результате пожара погиб хозяин жилплощади. Спасатели отмечают, что очаг возгорания составил всего 4 квадратных метра, но этого хватило, чтобы умер человек.
 
Еще одно возгорание произошло 1 января в поселке Смолячково Курортного района. У супружеской пары согрела двухэтажная дача на Приморском проспекте. Огонь захватил здание в коттеджном комплексе “Академические дачи”. Известно, что владельцы пострадали. В настоящее время они госпитализированы с термическими ожогами второй и третьей степени тяжести. Мужчина и женщина помещены в ожоговую реанимацию. 
Теги: академические дачи , волосовский район , деревня курск , кириши , коттеджный поселок , курортный район , ленобласть , пожар , поселок смолячково , приморское шоссе , смолячково
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5