В Курортном районе супружеская пара попала в ожоговую реанимацию после пожара на даче

А в Ленобласти при возгорании квартиры погиб мужчина.

За первые два дня Нового 2018 года в пожаре пострадали два петербуржца и погиб житель Ленобласти Волосовского района.

Около четырех часов утра 2 декабря в деревне Курск Ленинградской области горела жилая квартира. Сообщается, что в результате пожара погиб хозяин жилплощади. Спасатели отмечают, что очаг возгорания составил всего 4 квадратных метра, но этого хватило, чтобы умер человек.

Еще одно возгорание произошло 1 января в поселке Смолячково Курортного района. У супружеской пары согрела двухэтажная дача на Приморском проспекте. Огонь захватил здание в коттеджном комплексе “Академические дачи”. Известно, что владельцы пострадали. В настоящее время они госпитализированы с термическими ожогами второй и третьей степени тяжести. Мужчина и женщина помещены в ожоговую реанимацию.