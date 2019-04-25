Ядовитый паук-оса обнаружен на даче в Смолячково под Петербургом

Находка оказалась пауком аргиопом Брюнниха.

Жительница поселка Смолячково в Курортном районе Санкт-Петербурга обнаружила на своем дачном участке необычного паука с ярким желто-черным окрасом, напоминающим расцветку осы. Как подтвердили специалисты, находка оказалась пауком аргиопом Брюнниха, также известным как паук-оса.

Несмотря на то, что этот вид пауков является ядовитым, для жизни человека он не представляет серьезной опасности. Об этом сообщает "Фонтанка". Вместе с тем, укус аргиопа может вызвать сильную локальную аллергическую реакцию, сравнимую с укусом пчелы, поэтому эксперты призывают соблюдать осторожность.

Размер обнаруженного паука достигает 2-3 сантиметров. Исторически эти членистоногие обитают в южных регионах, однако, как отмечают арахнологи, в последние 15 лет вид активно мигрирует и все чаще встречается в центральных регионах России, включая Ленинградскую область.

Эта новость появилась на фоне сообщений из других регионов. Ранее в Астраханской области был зафиксирован всплеск укусов значительно более опасных для человека пауков — каракуртов. В начале июня из-за их укусов в отделение токсикологии было госпитализировано 13 человек. В отличие от каракуртов, аргиоп Брюнниха не несет такой угрозы.

Ранее Piter.TV сообщал, что ученые нашли способ отпугнуть пауков от жилых домов.

Фото: "Фонтанка"