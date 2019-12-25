Ученые нашли способ отпугнуть пауков от жилых домов

Помочь в этом вопросе может запах огненных муравьев.

Для пауков запах огненных муравьев является сигналом опасности, выяснили ученые. Дело в том, что эти муравьи питаются пауками и оставляют химические следы после себя.

В статье для журнала Royal Society Open Science говорится, что этот запах можно будет использовать, чтобы пауки не проникали в дома людей. Отмечается, что в настоящий момент нет эффективного средства для отпугивания членистоногих.

Для проведения эксперимента ученые поместили пауков в стеклянный контейнер с двумя смежными отсеками. В результате пауки избегали камер, где ранее находились огненные муравьи. Поэкспериментировали ученые также с крестовиками и воронковыми пауками. Эффект был тот же.

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