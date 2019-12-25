  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые нашли способ отпугнуть пауков от жилых домов
Сегодня, 14:19
93
shuwioll

Ученые нашли способ отпугнуть пауков от жилых домов

0 0

Помочь в этом вопросе может запах огненных муравьев. 

Для пауков запах огненных муравьев является сигналом опасности, выяснили ученые. Дело в том, что эти муравьи питаются пауками и оставляют химические следы после себя. 

В статье для журнала Royal Society Open Science говорится, что этот запах можно будет использовать, чтобы пауки не проникали в дома людей. Отмечается, что в настоящий момент нет эффективного средства для отпугивания членистоногих. 

Для проведения эксперимента ученые поместили пауков в стеклянный контейнер с двумя смежными отсеками. В результате пауки избегали камер, где ранее находились огненные муравьи. Поэкспериментировали ученые также с крестовиками и воронковыми пауками. Эффект был тот же. 

 

Фото: pixabay 

Теги: запах огненных муравьев, огненные муравьи, пауки, ученые
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии