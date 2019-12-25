Главным переносчиком хантавируса оказался рисовый хомячок

Ученые назвали главного переносчика хантавируса. Им оказался длиннохвостый рисовый хомячок. В России этих грызунов пока не встречали. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ВОЗ сообщила, что в Атлантике был зафиксирован опасный вирус, осложнения которого могут привести к летальному исходу. Трое человек, которые заразились им на лайнере, скончались. В общей сложности хантавирус подхватили восемь пассажиров.

Основной способ его передачи воздушно-пылевой. На фоне заболевания нередко развивается кардиопульмональный синдром, он поражает легкие и сердечно-сосудистую систему. Также могут возникнуть поражение нервной системы, нарушение системы свёртывания крови и острая дыхательная недостаточность. Ученые отмечают, что даже при условии попадания вируса в российские широты, инфекция не получит распространение.

Отметим, что длиннохвостые рисовые хомячки обитают в тропических и субтропических регионах, часто встречаются в местах с высокой влажностью, таких как рисовые поля, влажные леса и заросли кустарников. Они ведут ночной образ жизни, что позволяет им избегать дневных хищников.

Ранее сообщалось, что после заражения хантавирусом один человек борется за жизнь в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.

