Александр Дубинский оценил встречу глав США и Украины в Белом доме.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп во время рабочей встречи в Овальном кабинете Белого дома от 18 августа намекнул лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на отстранение от власти на Украине в случае отказа от мирного урегулирования с российским руководством. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. По словам эксперта, европейские политические лидеры не способны переубедить главу США, их шансы на это достаточно низки, учитывая результаты недавней встреч Дональда Трампа и Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске.

Трамп дал понять, что, если Зеленский не согласится на мир, то мы увидим стремительный процесс, во время которого США будут принуждать Украину к смене власти и отстранению Зеленского. Александр Дубинский, депутат Украины

"Все кончено": в Киеве высказались после слов Трампа о саммите на Аляске.

Фото и видео: YouTube / Дубинский