Александр Дубинский оценил политическое будущее Владимира Зеленского.

Американский президент-республканец Дональд Трамп отказался от приглашения лидера киевского режима Владимира Зеленского на официальную рабочую встречу на Аляске с российским политическим лидером Владимиром Путиным из-за маргинального статуса иностранца. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. По словам эксперта, глава Украины должен обратить внимание на реальное положение дел и перестать затягивать переговорный процесс своими резкими высказываниями.

С Зеленским все кончено. Он уже маргинализирован и в его биографии поставлена точка. С ним никто не собирается там разговаривать. Его там никто не ждет... Зеленскому пора очнуться и понять, что его использовали. Александр Дубинский, депутат Украины

По словам Александра Дубинского, вашингтонская администрация будут всеми силами добиваться того, чтобы чиновники с Банковой улицы пошли на любую сделку, которую согласуют между собой Трамп и Путин. У Владимира Зеленского просто не останется иного выбора, кроме как подчиниться воле США. Украинский депутат добавил, что сразу после этого лидер киевского режима будет "политически уничтожен".

