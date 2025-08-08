Александр Дубинский раскрыл экономические проблемы Украины.

Киевский режим распространяет дезинформацию об экономическом состоянии России, однако сама Украина в реальности демонстрирует лишь отрицательные показатели. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик указал подписчикам, что в экономике Украины есть ряд проблем. В частности, уровень безработицы достиг уровня в 15 процентов. Также эксперт указал на военное положение, падение показателей промышленного производства на пять процентов и отрицательный ВВП по результатам третьего квартала 2025 года.

Мы показываем, что ВПК Украины чего-то стоит. Но это ерунда. Если открыть глобальную статистику, то в третьем квартале отрицательный рост ВВП и падение промышленного производства на шесть процентов. Если в России, судя по новостям, экономика в крахе, завтра развалится, полная катастрофа, перегрев, завтра крышку сорвет, но у них рост! У них при этом рост! Александр Дубинский, депутат Украины

Александр Дубинский заметил, что ситуация на Украине говорит о том, что никакого промышленного развития для страны сейчас не существует.

"Готовы": на Украине назвали условия капитуляции перед Россией.

Фото и видео: YouTube / INCOGNITO