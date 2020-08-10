Александр Дубинский раскрыл план Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе готова рассмотреть идею о капитуляции Украины в том случае, если инициатива будет исходить от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Иностранный политик полагает, что лидер Белого дома опасается импичмента из-за регионального кризиса между Москвой и Киевом, поэтому принуждение власти постсоветской республики к миру с Кремлем будет осуществляться якобы непрямыми метода.

В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины. Для того и была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ. Александр Дубинский, депутат Украины

Укранский политик, заметил, что подталкивать Зеленского к капитуляции американцы будут изнутри, пока тот сам не согласится или не будет свергнут своим же ближайшим окружением, которое захочет обезопасить свои ресурсы.

"Цена за идиота у власти". в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом.

Фото: YouTube / ЗНАЙ ПРАВДУ