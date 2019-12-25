Концерт "Боги в любви"

Концерт состоится 21 сентября в Александровском парке. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Ожидается яркое иммерсивное танцевальное шоу, где герои древнегреческих мифов оказываются в современном мире бесконечных соблазнов.

Олимп больше не находится среди облаков: теперь это элитный небоскреб, где Зевс управляет собственной империей, Гермес живет на максимальной скорости, а Афродита играет сердцами, только в эпоху социальных сетей и приложений для знакомств. Вы увидите эффектные номера, яркие сценические образы и услышите известные музыкальные хиты. Действие развернется среди зрителей.

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