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Концерт "Боги в любви"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Боги в любви"

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Концерт состоится 21 сентября в Александровском парке. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Ожидается яркое иммерсивное танцевальное шоу, где герои древнегреческих мифов оказываются в современном мире бесконечных соблазнов. 

Олимп больше не находится среди облаков: теперь это элитный небоскреб, где Зевс управляет собственной империей, Гермес живет на максимальной скорости, а Афродита играет сердцами, только в эпоху социальных сетей и приложений для знакомств. Вы увидите эффектные номера, яркие сценические образы и услышите известные музыкальные хиты. Действие развернется среди зрителей. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, шоу
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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