Бельский назвал самый трогательный момент работы VII созыва ЗакСа

Бельский признался, какое выступление потрясло весь зал

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вспомнил одно из самых эмоциональных событий работы VII созыва парламента. По его словам, особое впечатление на депутатов произвело выступление блокадной учительницы Надежды Строгоновой.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал, какое событие считает самым эмоциональным за время работы VII созыва городского парламента. Об этом он написал в своем канале в МАХ.

По словам спикера, речь идет о выступлении почетного гражданина Петербурга, блокадной учительницы Надежды Строгоновой во время ежегодного отчета губернатора Александра Беглова перед депутатами. Бельский отметил, что с первых минут выступления в зале установилась полная тишина. Он подчеркнул, что Надежда Строгонова говорила спокойно и без лишних эмоций, однако ее слова глубоко тронули присутствующих, многие из которых не смогли сдержать слез.

На момент выступления почетному гражданину Петербурга было более 100 лет. Спикер также напомнил, что Надежды Васильевны уже нет в живых. По его словам, она навсегда останется в памяти жителей города как человек, воплотивший мужество поколения, пережившего блокаду Ленинграда, преданность своему делу и любовь к родному городу.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: MAX / Александр Бельский