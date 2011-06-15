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Свыше 3,4 тыс. петербуржцев начали бесплатное переобучение
Сегодня, 15:48
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Свыше 3,4 тыс. петербуржцев начали бесплатное переобучение

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Чаще обучение или программу по повышению квалификации проходят женщины (66%).

В 2026 году бесплатное переобучение в рамках национального проекта "Кадры" начали более 3,4 тыс. жителей Петербурга. А завершили учебу 1,2 тыс. человек, рассказали 10 июля в Смольном. 

Особой популярностью пользуются следующие курсы: "1-С разработчик", "Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта", "Специалист по аналитике и базам данных в информационных системах", "Нейросетевой маркетинг" и "Аналитик данных". Кроме того, востребованы и рабочие специальности. 

Чаще обучение или программу по повышению квалификации проходят женщины (66%). Основная аудитория программ – местные жители в возрасте от 30 до 49 лет, ранее работавшие на должностях специалистов и служащих. Все курсы оплачиваются из бюджета Северной столицы. 

Мы видим устойчивый интерес петербуржцев к программам обучения. При формировании перечня курсов ориентируемся прежде всего на потребности рынка труда и запросы работодателей. Такой подход помогает жителям города получать востребованные компетенции, а предприятиям – находить подготовленных специалистов. 

Анна Харичева, директор Службы занятости населения Петербурга

Ранее на Piter.TV: около 8% петербургских компаний принимают подростков на работу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: работа, учеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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