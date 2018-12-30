Серийный выпуск грузовиков БАЗ в Петербурге готовят к декабрю 2025 года

Новые грузовики БАЗ выйдут на рынок после полной подготовки производственной базы.

Серийное производство грузовиков под брендом " БАЗ " планируют начать в декабре 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента маркетинга " БАЗ " Александр Бредихин.

Он отметил, что в АО " Романов " с 2024 года проводилась подготовка производственной площадки, включающая установку оборудования для полного цикла выпуска машин. Бредихин уточнил, что запуск серийного производства намечен на декабрь 2025 года.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее сообщал ТАСС, что выпуск грузовиков " БАЗ " ожидается до конца текущего года.

Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга и АО " Романов ", входящее в концерн ВКО " Алмаз-Антей ", заключили специальный инвестиционный контракт, предусматривающий организацию серийного выпуска гражданских грузовых шасси повышенной проходимости на площадке в промзоне " Шушары ". Транспортные оси машин разработаны на основе технологий, применяемых в военной технике.

Гендиректор АО " Романов " Дмитрий Гречухин заявил ТАСС, что по внедорожным характеристикам грузовики " БАЗ " сопоставимы и даже превосходят отдельные модели Volvo и Mercedes.

Ранее Piter.TV сообщал, что производство авто возобновят на бывшем заводе Toyota в Петербурге в 2026 году.

Фото: freepik (pvproductions)