На въезде в Петербург с начала года проверили свыше 7,8 тыс. грузовиков
Сегодня, 16:28
Возбуждено 270 дел об административном правонарушении на общую сумму почти 56,4 млн рублей.

Более 7,8 тыс. грузовиков проверено на превышение веса на въезде в Петербург с начала года. Проведено 259 рейдов, в ходе них составили 727 актов. Возбуждено 270 дел об административном правонарушении на общую сумму почти 56,4 млн рублей. 

Такой рейд состоялся и 21 ноября при участии городского комитета по благоустройству и МТУ Ространснадзора. В первые минуты мероприятия один из перевозчиков получил штраф на 600 тыс. рублей. Случайный большегруз остановили на Шафировском проспекте и взвесили. 

Подобные мероприятия проводятся регулярно, и за последний год их количество значительно выросло. В ведении комитета по благоустройству сейчас два стационарных пункта весогабаритного контроля на подступах к Петербургу и еще четыре мобильных, которые могут выезжать на любые адреса. 

Пресс-служба петербургского комблага 

Ранее на Piter.TV: производство российских грузовиков БАЗ запустят в Петербурге в конце года. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

