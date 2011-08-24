Производство российских грузовиков БАЗ запустят в Петербурге в конце 2025 года

Сборочная линия в промзоне "Шушары" находится в высокой степени готовности.

Сборочная линия импортозамещающих гражданских грузовиков БАЗ в Санкт-Петербурге находится в высокой степени готовности, серийное производство планируется начать в конце 2025 года. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью ТАСС.

Дополнительная сборочная линия БАЗ в Петербурге находится в высокой степени готовности. Надеемся, что здесь сдвижек не произойдет. Александр Ситов, председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Производство будет размещено в промзоне "Шушары" на юге города, где на первом этапе планируется выпустить не менее 200 автомобилей. Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в 2025 году между правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом России и АО "Романов", входящим в состав концерна "Алмаз-Антей".

Грузовики БАЗ оригинальной российской разработки призваны заменить на рынке модели европейских производителей, включая Mercedes, Volvo и Scania. Ранее компания "Романов" уже представила новые полноприводные тяжелые грузовые шасси и автомобили БАЗ на независимой подвеске.

Фото: baz.ru